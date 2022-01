Pattinaggio artistico, Europei 2022: Frangipani e Memola. Una gara per crescere (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un’occasione per crescere. Sono chiari gli obiettivi per Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola, i due atleti azzurri che prenderanno parte insieme al quotato Daniel Grassl alla gara individuale maschile dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico, in scena a Tallinn (Estonia) dal 10 al 16 gennaio. Due pattinatori, due storie diverse. Frangipani infatti affronterà per la seconda volta in carriera la rassegna continentale cercando di migliorare la tredicesima piazza ottenuta all’esordio del 2019. I presupposti per centrare la top 10 ci sono tutti, anche se il nativo di Pisa dovrà comunque essere bravo a mantenere i due programmi puliti, fattore ultimamente purtroppo un po’ mancante. Se non ci saranno particolari stravolgimenti ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un’occasione per. Sono chiari gli obiettivi per Gabrielee Nikolaj, i due atleti azzurri che prenderanno parte insieme al quotato Daniel Grassl allaindividuale maschile dei Campionatidi, in scena a Tallinn (Estonia) dal 10 al 16 gennaio. Due pattinatori, due storie diverse.infatti affronterà per la seconda volta in carriera la rassegna continentale cercando di migliorare la tredicesima piazza ottenuta all’esordio del 2019. I presupposti per centrare la top 10 ci sono tutti, anche se il nativo di Pisa dovrà comunque essere bravo a mantenere i due programmi puliti, fattore ultimamente purtroppo un po’ mancante. Se non ci saranno particolari stravolgimenti ...

