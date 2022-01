Omicidio Regeni, si riparte dall’udienza preliminare (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sit-in a piazzale Clodio in occasione della nuova udienza preliminare sull’Omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Presenti i genitori, la madre Paola Deffendi e Claudio Regeni, accompagnati dall’avvocato Alessandra Ballerini, che hanno mostrato lo striscione giallo con scritto ‘Verità per Giulio Regeni’. Al presidio era presente anche il presidente dell’Fnsi Giuseppe Giulietti. Questa mattina infatti si riapre il procedimento, davanti a un nuovo gup dopo la battuta d’arresto nell’udienza dello scorso 14 ottobre quando i giudici della Terza Corte d’Assise di Roma, chiamati a decidere sull’assenza in aula dei quattro 007 egiziani imputati, hanno dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizio. Un’udienza che cade a pochi giorni ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sit-in a piazzale Clodio in occasione della nuova udienzasull’di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Presenti i genitori, la madre Paola Deffendi e Claudio, accompagnati dall’avvocato Alessandra Ballerini, che hanno mostrato lo striscione giallo con scritto ‘Verità per Giulio’. Al presidio era presente anche il presidente dell’Fnsi Giuseppe Giulietti. Questa mattina infatti si riapre il procedimento, davanti a un nuovo gup dopo la battuta d’arresto nell’udienza dello scorso 14 ottobre quando i giudici della Terza Corte d’Assise di Roma, chiamati a decidere sull’assenza in aula dei quattro 007 egiziani imputati, hanno dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizio. Un’udienza che cade a pochi giorni ...

Advertising

kalle2303 : RT @JulianFoschini: Perché il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni è una questione che ci riguarda. E perché non bisogna sme… - A_LisaCorrado : RT @GreenItalia1: ??Oggi a #Roma davanti al Tribunale di Piazzale Clodio chiediamo #VeritaeGiustiziaperGiulio. Il presidio in contemporanea… - mostro15119736 : RT @aboubakar_soum: Al tribunale di Roma con Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di #GiulioRegeni, per riapertura processo rapimento,… - GreenItalia1 : ??Oggi a #Roma davanti al Tribunale di Piazzale Clodio chiediamo #VeritaeGiustiziaperGiulio. Il presidio in contempo… - Nerys__ : RT @aboubakar_soum: Al tribunale di Roma con Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di #GiulioRegeni, per riapertura processo rapimento,… -