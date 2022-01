Novak Djokovic è in Australia, la famiglia attacca: “Diritti e libertà rispettati” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vittoria nell’appello che impugnava l’espulsione dall’Australia legato alle normative Covid-19. Novak Djokovic è in Australia e potrebbe partecipare, quindi, agli Australian Open. Il torneo prenderà ufficialmente il via il 17 gennaio e la famiglia del numero uno serbo ha fortemente attaccato le istituzioni ed il governo Australiano parlando della “vittoria più importante del tennista” durante la conferenza stampa archiviata da poco tempo. Le parole di Novak Djokovic e quelle della sua famiglia Ecco il tweet di Novak Djokovic: “Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la mia cancellazione del visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vittoria nell’appello che impugnava l’espulsione dall’legato alle normative Covid-19.è ine potrebbe partecipare, quindi, aglin Open. Il torneo prenderà ufficialmente il via il 17 gennaio e ladel numero uno serbo ha fortementeto le istituzioni ed il governono parlando della “vittoria più importante del tennista” durante la conferenza stampa archiviata da poco tempo. Le parole die quelle della suaEcco il tweet di: “Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la mia cancellazione del visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio ...

