Niente Coppa d’Africa per Osimhen: arriva il messaggio del nigeriano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Victor Osimhen come ormai risaputo non potrà disputare la Coppa d’Africa in Camerun a causa del suo infortunio rimediato nella sfida di San Siro contro l’Inter, ma l’attaccante nigeriano non abbandona la sua nazionale e fa il tifo dall’Italia caricando la Nigeria dai suoi account social. Sul suo account Twitter infatti il centravanti del Napoli ha caricato la squadra con un classico in bocca al lupo: “Buona fortuna alla Nigeria, che domani comincia la Coppa d’Africa contro l’Egitto. Andiamo!”. Ecco il tweet di Osimhen: GoodLuck To The Super Eagles,As They Begin Their AFCON Campaign Tomorrow Against Egypt.#TeamNigeria Lets Go!!! @NGSuperEagles— victor Osimhen (@victorOsimhen9) January 10, 2022 Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Victorcome ormai risaputo non potrà disputare lain Camerun a causa del suo infortunio rimediato nella sfida di San Siro contro l’Inter, ma l’attaccantenon abbandona la sua nazionale e fa il tifo dall’Italia caricando la Nigeria dai suoi account social. Sul suo account Twitter infatti il centravanti del Napoli ha caricato la squadra con un classico in bocca al lupo: “Buona fortuna alla Nigeria, che domani comincia lacontro l’Egitto. Andiamo!”. Ecco il tweet di: GoodLuck To The Super Eagles,As They Begin Their AFCON Campaign Tomorrow Against Egypt.#TeamNigeria Lets Go!!! @NGSuperEagles— victor(@victor9) January 10, 2022

