Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata ad altri quattro anni di carcere

Un tribunale del Myanmar ha condannato l'ex leader Aung San Suu Kyi ad altri quattro anni di prigione in una parte del processo per cui rischia decenni di detenzione. Suu Kyi, agli arresti domiciliari

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar Aung Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata ad altri quattro anni di carcere Un tribunale del Myanmar ha condannato l'ex leader Aung San Suu Kyi ad altri quattro anni di prigione in una parte del processo per cui rischia decenni di detenzione. Suu Kyi, agli arresti domiciliari dopo il colpo di ...

Importazione illegale di walkie - talkie, altri 4 anni di carcere ad Aung San Suu Kyi Nuova condanna per la leader politica del Myanmar e Premio Nobel per la Pace 1991 Aung San Suu Kyi, 76 anni, altri quattro anni di carcere nel nuovo procedimento giudiziario in cui era imputata. 'The Lady', dal colpo di stato del febbraio ...

Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni per importazione illegale di walkie-talkie La Repubblica Aung San Suu Kyi condannata ad altri 4 anni di carcere NAYPYIDAW - Dovrà scontare 4 anni in carcere la leader politica e premio Nobel birmana Aung San Suu Kyi. 2 i capi d'imputazione, che si aggiungono a quelli dello scorso dicembre e che si erano tradott ...

SAN SUU KYI: UNA NUOVA Una nuova condanna è stata inflitta da un tribunale di Myanmar nei confronti dell'ex capo del governo civile nonché Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi. Dopo i quattro anni di detenzione (poi ridotti ...

