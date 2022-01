Michelle Obama scende in campo per le elezioni di midterm

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ex first ladyinin vista dellediha affermato che la sua fondazione When We All Vote, con la collaborazione di altre 30 organizzazioni, recluterà e formerà almeno 100 mila volontari per registrare gli elettori. Le organizzazioni puntano anche ad attivare 100 mila persone per contattare i