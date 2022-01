Londra, una City sempre più smart (Di lunedì 10 gennaio 2022) Londra è sempre più una smart City. Grazie alle nuove tecnologie, alla condivisione dei dati, agli investimenti nella mobilità sostenibile. La capitale inglese, che raggiungerà presto gli 11 milioni di abitanti, punta al 2041 per coprire l’80% di tutti gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Nuove linee metropolitane, reti di trasporto elettrico e riqualificazione urbana sono il cuore della rinascita della città che già oggi vanta il record europeo per lo sviluppo tecnologico. Sul suo territorio hanno infatti sede 46.000 imprese tecnologiche, che danno lavoro a 240.000 persone e producono un reddito di 44 miliardi di sterline. Leggi l’intero articolo su We Build Value Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022)più una. Grazie alle nuove tecnologie, alla condivisione dei dati, agli investimenti nella mobilità sostenibile. La capitale inglese, che raggiungerà presto gli 11 milioni di abitanti, punta al 2041 per coprire l’80% di tutti gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Nuove linee metropolitane, reti di trasporto elettrico e riqualificazione urbana sono il cuore della rinascita della città che già oggi vanta il record europeo per lo sviluppo tecnologico. Sul suo territorio hanno infatti sede 46.000 imprese tecnologiche, che danno lavoro a 240.000 persone e producono un reddito di 44 miliardi di sterline. Leggi l’intero articolo su We Build Value

