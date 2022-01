Legambiente: 2021, anno da codice rosso per l’Italia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quali e quanti effetti dei cambiamenti climatici, fra alluvioni, ondate di calore, trombe d’aria, grandinate e piogge intense, hanno interessato l’Italia nel 2021? A tracciare un dettagliato bilancio dell’anno oltre ad offrire un quadro aggiornato di quanto avvenuto dal 2010 ad oggi, è l’Osservatorio CittàClima di Legambiente, realizzato in collaborazione con Unipol e con il contributo scientifico di Enel Foundation,In Italia nel 2021 sono stati ben 187 gli eventi che hanno provocato impatti nei territori e causato la morte di nove persone. Nello specifico si sono verificati 97 casi di allagamenti da piogge intense, 46 casi di danni da trombe d’aria, 13 casi di frane causate da piogge intense, 11 casi di esondazioni fluviali, 9 di danni da siccità prolungata, 8 casi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quali e quanti effetti dei cambiamenti climatici, fra alluvioni, ondate di calore, trombe d’aria, grandinate e piogge intense, hinteressatonel? A tracciare un dettagliato bilancio dell’oltre ad offrire un quadro aggiornato di quanto avvenuto dal 2010 ad oggi, è l’Osservatorio CittàClima di, realizzato in collaborazione con Unipol e con il contributo scientifico di Enel Foundation,In Italia nelsono stati ben 187 gli eventi che hprovocato impatti nei territori e causato la morte di nove persone. Nello specifico si sono verificati 97 casi di allagamenti da piogge intense, 46 casi di danni da trombe d’aria, 13 casi di frane causate da piogge intense, 11 casi di esondazioni fluviali, 9 di danni da siccità prolungata, 8 casi ...

Ultime Notizie dalla rete : Legambiente 2021 Cossato è comune rifiuti - free anche nel 2021 Si è tenuta nei giorni scorsi la quinta edizione dell'Ecoforum per l'Economia Circolare di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta anno 2021, che ha visto l'assegnazione dei riconoscimenti ai comuni rifiuti - free (ovvero con percentuale di raccolta differenziata superiore al 65% e rifiuto ...

Castel San Giorgio. 'Comune Rifiuti free': in campo una serie di iniziative per migliorare la raccolta differenziata I Comuni Rifiuti Free Campani nel 2021 sono stati appena 105,e tra questi figura appunto Castel San ... sono soltanto 6 i Comuni ad aver ottenuto il riconoscimento da Legambiente: Albanella,Olevano,...

Emergenza clima: il bilancio del 2021 di Legambiente Italia che Cambia Castel San Giorgio, da Legambiente il premio “Comune Rifiuti Free” Il Comune di Castel San Giorgio "Comune Rifiuti Free" riparte con una serie di iniziative per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata ...

Legambiente Ragusa: PNRR, bando boschi periurbani Nel 2021 si sono registrati in Italia 187 fenomeni meteorologici che hanno provocato danni nei territori con nove vittime. La Sicilia con 30 eventi estremi è la regione più colpita e Catania, Palermo ...

