I primi imperdibili graphic novel del 2022

(Di lunedì 10 gennaio 2022): Labirinti (Volume 2) di Charles Burns, Coconino Press Labirinti (Volume 2) di Charles Burns, Coconino Press (ora in libreria)Che mostruosità, l’adolescenza. Quando ci si sente alieni a tutto. Ed estraniarsi è normale. E succede di avere passioni borderline: trovarsi una via di fuga dalla norma, magari il disegno, può essere salvifico. Oppure condurti dritto all’inferno. Chi ama le visioni di Charles Burns e ha apprezzato il primo episodio di Labirinti può andare avanti a scoprire cosa si cela nella mente di Brian, il protagonista, in Labirinti 2, ora in libreria con Cononino Press. Trifidi, baccelli, ultracorpi: quel tipo di fantascienza, anche un po’ vintage, con cui è cresciuto Burns riappare nelle pagine della storia. È il potere della fantasia, un po’ delirante, che si sappia, che può traghettarti oltre le tue paure: una volta che ...