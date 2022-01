Golden Globe: tutti i vincitori (escluso Sorrentino) (Di lunedì 10 gennaio 2022) I Golden Globe 2022 sono stati assegnati, anche se la cerimonia non è stata affatto come la conosciamo. Una circostanza particolare, quella di quest’anno, per vari motivi. Una cerimonia privata, quasi intima oseremmo dire, senza la presenza di star del panorama cinematografico, musicale o della televisione. L’annuncio dei vincitori dei Golden Globe 2022 è avvenuto online, ma per l’italiano Sorrentino non c’è stata alcuna vittoria con il film È stata la mano di Dio. Scopriamo insieme chi è stato premiato nelle diverse categorie. Golden Globe 2022: tutti i vincitori Il potere del cane, il capolavoro western della regista Jane Campion, e West Side Story, il musical di Steven Spielberg, hanno portato a casa il premio ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 gennaio 2022) I2022 sono stati assegnati, anche se la cerimonia non è stata affatto come la conosciamo. Una circostanza particolare, quella di quest’anno, per vari motivi. Una cerimonia privata, quasi intima oseremmo dire, senza la presenza di star del panorama cinematografico, musicale o della televisione. L’annuncio deidei2022 è avvenuto online, ma per l’italianonon c’è stata alcuna vittoria con il film È stata la mano di Dio. Scopriamo insieme chi è stato premiato nelle diverse categorie.2022:Il potere del cane, il capolavoro western della regista Jane Campion, e West Side Story, il musical di Steven Spielberg, hanno portato a casa il premio ...

