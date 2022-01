Golden Globe, delusione per l’Italia: niente premio a Sorrentino (Di martedì 11 gennaio 2022) "Il Potere del cane" come miglior film drammatico e "West Side Story" tra i musical e la commedia hanno dominato l'edizione 2022 dei Golden Globes, ma nessun premio per Paolo Sorrentino ed "E' stata la mano di Dio". Una cerimonia low profile per la Hollywood Foreign Press Association che ha annunciato i vincitori di quest'anno sulle sue piattaforme social. Alla serata hanno preso parte solo i giornalisti dell'organizzazione. Nessuna celebrità, nessun tappeto rosso ma solo una diretta Twitter."Il Potere del cane" di Jane Campion ha vinto tre premi tra cui quello per la miglior regia e per il miglior attore non protagonista, il 25enne Kodi Smit-McPhee, mentre al revival di Steven Spielberg ne sono andati altri due. "Succession" e "Hacks" sono state dichiarate le migliori serie televisive dell'anno e la saga della ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 gennaio 2022) "Il Potere del cane" come miglior film drammatico e "West Side Story" tra i musical e la commedia hanno dominato l'edizione 2022 deis, ma nessunper Paoloed "E' stata la mano di Dio". Una cerimonia low profile per la Hollywood Foreign Press Association che ha annunciato i vincitori di quest'anno sulle sue piattaforme social. Alla serata hanno preso parte solo i giornalisti dell'organizzazione. Nessuna celebrità, nessun tappeto rosso ma solo una diretta Twitter."Il Potere del cane" di Jane Campion ha vinto tre premi tra cui quello per la miglior regia e per il miglior attore non protagonista, il 25enne Kodi Smit-McPhee, mentre al revival di Steven Spielberg ne sono andati altri due. "Succession" e "Hacks" sono state dichiarate le migliori serie televisive dell'anno e la saga della ...

