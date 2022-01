Flora Canto | l’ex fidanzato è il conduttore Filippo Bisciglia | “Il tradimento? Ora è acqua passata | Filippo non lo sento più”

(Di lunedì 10 gennaio 2022)futura moglie di Enrico Brignano dal quale ha avuto due bambini Martina e Nicolò, ha avuto un noto ex. Ildi Temptation Island alla sua prima esperienza televisiva come concorrente del reality show aveva tradito in diretta tv la showgirl romana con Simona Salvemini., ildelin diretta tv Oggi vedremo la protagonista di Un’Ora Sola Ti Vorrei al fianco del comico e compagno, tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno”, a partire dalle 14 su Raiuno. Subito dopo la fine della storia d’amore con il...

Advertising

zazoomblog : Flora Canto: chi è età che lavoro fa ha partorito Uomini e Donne Instagram Enrico Brignano e vita privata - #Flora… - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #10Gennaio Affetti Stabili Memo Remigi, Samuel Peron, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova,… - BaritaliaNews : Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano sui social lancia una frecciata al veleno: “Anche quest’anno …” - Stefani04498966 : Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano sui social lancia una frecciata al veleno: “Anche quest’anno …” -

Ultime Notizie dalla rete : Flora Canto

Chi è? L'attrice e showgirl ha 38 anni ed ha esordito nel mondo dello spettacolo come tronista a Uomini e Donne. In passato legata al conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, è ...Attualmenteè una delle donne più in vista e conosciute nel mondo platinato dello spettacolo. Molte persone pensano che questo ...Flora Canto ospite di Oggi è un altro giorno - la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone - nella puntata di ...Flora Canto oggi è felicemente fidanzata con Enrico Brignano. Ma vi ricordate quando fu lasciata in diretta tv? L'evento divise il pubblico.