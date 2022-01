David Sassoli ricoverato in un ospedale italiano: le sue condizioni di salute (Di lunedì 10 gennaio 2022) David Sassoli è ricoverato dal 26 dicembre in un ospedale in Italia. A renderlo noto, il portavoce Roberto Cuillo. Il ricovero del presidente del Parlamento europeo è stato necessario per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente è stata cancellata”. LEGGI ANCHE: L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)dal 26 dicembre in unin Italia. A renderlo noto, il portavoce Roberto Cuillo. Il ricovero del presidente del Parlamento europeo è stato necessario per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente è stata cancellata”. LEGGI ANCHE: L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - Corriere : ?? Sassoli ricoverato - MediasetTgcom24 : Ue, David Sassoli ricoverato dal 26 dicembre: cancellati gli impegni #davidsassoli - Gabri40372268 : RT @OrtigiaP: David Sassoli ricoverato, grave complicanza per disfunzione al sistema immunitario Spiace..ma una delle conseguenze del sier… - mistermeo : RT @PE_Italia: 'Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Per… -