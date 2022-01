Covid: altri 1.837 positivi in Bergamasca, 66 decessi in Lombardia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 1.837 i nuovi positivi al Covid in provincia di Bergamo, 17.581 in Lombardia secondo il bollettino diffuso lunedì 10 gennaio. I tamponi processati in tutta la regione sono 86.367 per un tasso di positività del 20,3%. Sul fronte degli ospedali lombardi si registrano 2 nuovi ingressi nelle terapie intensive e 112 negli altri reparti. Sono 66 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 86.367, totale complessivo: 26.523.376 – i nuovi casi positivi: 17.581 – in terapia intensiva: 246 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.999 (+112) – i decessi, totale complessivo: 35.464 (+61) I nuovi casi per provincia: Milano: 7.355 di cui 2.733 a Milano città; Bergamo: 1.837; Brescia: 1.725; Como: 513; Cremona: 324; Lecco: 295; Lodi: 338; Mantova: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 1.837 i nuovialin provincia di Bergamo, 17.581 insecondo il bollettino diffuso lunedì 10 gennaio. I tamponi processati in tutta la regione sono 86.367 per un tasso dità del 20,3%. Sul fronte degli ospedali lombardi si registrano 2 nuovi ingressi nelle terapie intensive e 112 neglireparti. Sono 66 i. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 86.367, totale complessivo: 26.523.376 – i nuovi casi: 17.581 – in terapia intensiva: 246 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.999 (+112) – i, totale complessivo: 35.464 (+61) I nuovi casi per provincia: Milano: 7.355 di cui 2.733 a Milano città; Bergamo: 1.837; Brescia: 1.725; Como: 513; Cremona: 324; Lecco: 295; Lodi: 338; Mantova: ...

