Caso Djokovic, Panatta: “Se è andato in Australia, avrà avuto rassicurazioni” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “È tutto molto confuso, non si capisce bene da chi abbia avuto il permesso, oppure si è capito che è stata la federazione Australiana e non il governo Australiano. Per carità, io non penso mai alla malafede di nessuno finché non viene provata, bisogna capire se la documentazione di Djokovic è valida. Se è valida giocherà, qual è il problema, se non è valida non giocherà“. Così Adriano Panatta ha commentato, in un intervento al programma 105 Kaos su Radio 105, in merito alla discussa querelle della partecipazione di Novak Djokovic agli Australian Open. L’ex tennista azzurro ha aggiunto: “Non è che lui dalla Serbia ha preso la macchina ed è andato in Croazia, è andato in Australia ed evidentemente per andare fino in ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) “È tutto molto confuso, non si capisce bene da chi abbiail permesso, oppure si è capito che è stata la federazionena e non il governono. Per carità, io non penso mai alla malafede di nessuno finché non viene provata, bisogna capire se la documentazione diè valida. Se è valida giocherà, qual è il problema, se non è valida non giocherà“. Così Adrianoha commentato, in un intervento al programma 105 Kaos su Radio 105, in merito alla discussa querelle della partecipazione di Novakaglin Open. L’ex tennista azzurro ha aggiunto: “Non è che lui dalla Serbia ha preso la macchina ed èin Croazia, èined evidentemente per andare fino in ...

Advertising

repubblica : Caso Djokovic, la corte di Melbourne ribalta la decisione del governo australiano: il tennista serbo riottiene il v… - SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - TgLa7 : ???? Il ministro dell'immigrazione australiano non deciderà oggi sul caso di Novak Djokovic. Per ora il numero uno de… - MatteoMancini95 : @omic_marotta @jvcntrx Anche per lui. Tant'è che ora è stato riammesso. E rimane che non si sa se abbia avuto il co… - QRepubblica : Tra gli argomenti di stasera parleremo del caso Djokovic. Alle 21.25 con @NicolaPorro su @rete4 #quartarepubblica -