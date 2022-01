Calcio: Lippi, 'Roma-Juve? Bianconeri in grado di fare 20 minuti in cui mettere sotto tutti' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Svolta per la Juve contro la Roma? E' un anno particolare. Nell'ambiente si è preso intelligentemente coscienza di questo. La Juve viene da un periodo talmente importante che questa annata è stata recepita come annata di ricostruzione, però la qualità dei giocatori della Juventus non è quella che è stata espressa fino adesso ma molto superiore e l'errore che fanno alcune squadre, come ieri, è di non ritenerla capace di fare dei momenti di gara così importante come contro la Roma. La Juve è in grado di fare 20 minuti e mettere sotto tutti, e mi auguro continui così". Lo ha detto l'ex ct azzurro campione del mondo Marcello ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022), 10 gen. (Adnkronos) - "Svolta per lacontro la? E' un anno particolare. Nell'ambiente si è preso intelligentemente coscienza di questo. Laviene da un periodo talmente importante che questa annata è stata recepita come annata di ricostruzione, però la qualità dei giocatori dellantus non è quella che è stata espressa fino adesso ma molto superiore e l'errore che fanno alcune squadre, come ieri, è di non ritenerla capace didei momenti di gara così importante come contro la. Laè indi20, e mi auguro continui così". Lo ha detto l'ex ct azzurro campione del mondo Marcello ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lippi Buon compleanno a Gennaro Gattuso, Campione del Mondo nel 2006! Partecipa prima al Mondiale del 2002, poi agli Europei 2004, ma è in Germania nel 2006 che Gattuso scrive la storia insieme al resto della spedizione azzurra guidata da Marcello Lippi, laureandosi ...

Il lato invisibile del calcio Adriano Bacconi dopo una carriera ultradecennale da allenatore e preparatore atletico professionista, durante la quale ha lavorato con tecnici del calibro di Sacchi, Lucescu, Capello, Lippi, Benitez, Perrin, Tabarez e molti altri, ha sviluppato un sistema informatico per analizzare in maniera oggettiva le prestazioni dei giocatori durante la partita e un metodo di lavoro per ...

Calcio: Lippi, 'Roma-Juve? Bianconeri in grado di fare 20 minuti in cui mettere sotto tutti' Il Tempo Supercoppa: Inzaghi infallibile, due su due. Juve imbattibile a gennaio e Allegri da record L'allenatore nerazzurro sempre vincente, quello bianconero supera Lippi. Per i bianconeri tre trionfi in questo mese ...

Taglialatela: “Avevo e ho ancora molta fiducia, Il Napoli può vincere lo scudetto” Ci sono storie che hanno un sapore particolare, capaci di descrivere perfettamente la magia del calcio e che vanno oltre ai risultati raggiunti.

