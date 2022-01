Ancona | così l' infermiere fingeva di iniettare il vaccino

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Unaddetto alle vaccinazioni, presso il palazzetto dello sport 'Paolinelli' didiilanti - Covid ai pazienti in cambio di denaro per far avere loro il ...

Advertising

zazoomblog : Ancona così linfermiere fingeva di iniettare il vaccino - #Ancona #linfermiere #fingeva - GiovanniAgost20 : Puntura finta e vaccino nei rifiuti: così si scaricava il Green pass falso ad Ancona. Emergono dettagli sul modus o… - infoitinterno : Green pass falsi ad Ancona, inoculazione simulata e dosi disperse: così agiva l’infermiere vaccinatore… - Italia_Notizie : Green pass falsi ad Ancona, inoculazione simulata e dosi disperse: così agiva l’infermiere vaccinatore arrestato –… - zazoomblog : Green pass falsi ad Ancona inoculazione simulata e dosi disperse: così agiva l’infermiere vaccinatore arrestato – V… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona così

Zazoom Blog

Un infermiere addetto alle vaccinazioni, presso il palazzetto dello sport 'Paolinelli' di, fingeva di iniettare il vaccino anti - Covid ai pazienti in cambio di denaro per far avere loro il Green Pass. Il siero veniva invece buttato. L'infermiere assieme ad altri 4 complici è stato ...Il trentino delle Fiamme Oro si proiettaverso i tanti appuntamenti dell'anno (Mondiali Eugene ... Al via il raduno delle prove multiple, al Palaindoor di, da martedì 11 a domenica 16 ...