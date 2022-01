Wanda Nara, il costume non tiene e i tatuaggi vedono la luce (Di domenica 9 gennaio 2022) Altro scatto bollente di Wanda Nara, agente-moglie di Mauro Icardi, obiettivo per rinforzare l’attacco della Juventus. InstagramSono tante le donne legate al mondo dello sport ma, probabilmente, quella conosciuta praticamente da tutti (anche a chi piace poco il calcio) è Wanda Nara. Parliamo della moglie-agente di Mauro Icardi, grande obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare il reparti offensivo. In questa stagione, con la partenza di Cristiano Ronaldo, i bianconeri stanno faticando tremendamente a trovare la via della rete e la società vuole porre rimedio con l’acquisto di un numero nove che possa cambiare le prospettive stagionali del club. Il mirino è puntato dritto su Icardi la cui avventura al PSG non è proprio rosa e fiori e gradirebbe il ritorno in Italia in un campionato che conosce piuttosto ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 9 gennaio 2022) Altro scatto bollente di, agente-moglie di Mauro Icardi, obiettivo per rinforzare l’attacco della Juventus. InstagramSono tante le donne legate al mondo dello sport ma, probabilmente, quella conosciuta praticamente da tutti (anche a chi piace poco il calcio) è. Parliamo della moglie-agente di Mauro Icardi, grande obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare il reparti offensivo. In questa stagione, con la partenza di Cristiano Ronaldo, i bianconeri stanno faticando tremendamente a trovare la via della rete e la società vuole porre rimedio con l’acquisto di un numero nove che possa cambiare le prospettive stagionali del club. Il mirino è puntato dritto su Icardi la cui avventura al PSG non è proprio rosa e fiori e gradirebbe il ritorno in Italia in un campionato che conosce piuttosto ...

