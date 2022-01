Venezia-Milan 0-3, Thèo Hernandez: “Scudetto? Sappiamo che non è facile” (Di domenica 9 gennaio 2022) Thèo Hernandez ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Venezia-Milan 0-3, sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022. Il terzino rossonero è stato il grande protagonista dell’incontro con la sua doppietta. Questo il suo commento: “Lavoriamo tutti i giorni per recuperare, per andare avanti e per questo motivo vedete questo Milan. Scudetto? Lavoriamo tutti i giorni, giochiamo partita dopo partita e vediamo. Sappiamo che non è facile, ma facciamo il massimo per fare del nostro meglio in questa stagione. La fascia sinistra con me e Leao? È molto buona ma non sta a me dirlo. Sono molto felice di aver indossato la fascia di capitano, è un onore”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022)ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di0-3, sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022. Il terzino rossonero è stato il grande protagonista dell’incontro con la sua doppietta. Questo il suo commento: “Lavoriamo tutti i giorni per recuperare, per andare avanti e per questo motivo vedete questo? Lavoriamo tutti i giorni, giochiamo partita dopo partita e vediamo.che non è, ma facciamo il massimo per fare del nostro meglio in questa stagione. La fascia sinistra con me e Leao? È molto buona ma non sta a me dirlo. Sono molto felice di aver indossato la fascia di capitano, è un onore”. SportFace.

