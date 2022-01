Valencia furioso | «A Madrid una rapina continua»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ilnon ci sta dopo il k.o. contro il Reale lancia l’accusa attraverso i social Ilha perso 4-1 in casa del Real, ma le polemiche sono tantissime. In particolare per la decisione dell’arbitro di assegnare un calcio di rigore sul finire del primo tempo per fallo di Alderete su Casemiro al limite dell’area. Il Var non interviene, e si scatena il caos. Al termine della partita, ilnon placa la sua ira accusando il Realdifacendo riferimento alla famosa serie tv “La Casa di Carta”: «Lacomincia ad essere un po’ ripetitiva». Lo de los robos enempieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel ...

