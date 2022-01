Vaccini | spinta sulle dosi agli over 50 | gli hub saranno aperti 24 ore

Advertising

manu1972111 : @Cartabellotta Si può dare una spinta a migliorare celermente l’areaZione (fondi erogati e PNRR) imporre obbligo va… - Valter41271244 : I “VACCINI” MRNA, L’EUGENETICA E LA SPINTA AL TRANSUMANESIMO - crescentinbosco : @straneuropa @LaStampa @MassimGiannini Cosa ne dite del vostro 'titoletto' a destra, in prima pagina: 'Spinta UE: S… - Michele37720648 : Ma esattamente a che caz* servono sti vaccini se stiamo sempre (dal punto di vista delle restrizioni) sempre allo s… - chiara_elisa : Giusto qualche settimana fa avevo scritto che Bassetti sembrava rinsavito con la spinta sui vaccini dopo mesi di de… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini spinta

LaIl piano del generale Figliuolo però ora guarda anche al contingente. Primo problema: ci saranno sufficientiper tutti? Figliuolo rassicura: per gennaio in totale abbiamo 27,7 ...Una quota dei 5,3 milioni di no vax sta quindi cambiando idea sulladelle nuove strette: da ... Ciò significa che la barriera deiha funzionato: nei 120 giorni la barriera tiene molto' . ...La 'macchina è in grado di reggere un ritmo di 600mila somministrazioni al giorno; le dosi ci sono, 27,7 milioni per tutto gennaio; per gli over 50, ora sottoposti all'obbligo, ...Impennata di prime vaccinazioni nei giorni del decreto sull’obbligo: 49 mila. Il piano di Figliuolo con linee dedicate, la Lombardia ha già aderito ...