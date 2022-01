Tra le cime imbiancate si va in bici | si vola sui boschi | si scivola a valle in gommone E poi ciaspolate al chiaro di luna e rifugi gourmet

Leggi su iodonna

(Di domenica 9 gennaio 2022) Non solo sci. La neve è molto di più. E anche chi non aspetta altro che di sfrecciare su piste immacolate dopo il lungo periodo di “digiuno” forzato”, scopre nella montagna un paesaggio pieno di sfaccettature e di alternative appassionanti e inclusive. Perché esiste un’infinità di ragioni per apprezzarla anche senza sci ai piedi. Sleddog,in quota, snow tubing, fat bike, relax alle terme, sono solo alcuni validi motivi. E una volta lì, come pensa lo scrittore Erri De Luca: «Una cima raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l’immenso». Vacanze sulla neve: non solo sci guarda le foto ...