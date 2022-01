Super green pass: dal 10 gennaio obbligatorio, ecco dove (Di domenica 9 gennaio 2022) Super green pass per trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi. Scatta domani, 10 gennaio, l’obbligatorietà del certificato verde rafforzato decisa con il decreto legge del 29 dicembre. E continua il braccio di ferro per il ritorno della scuola in presenza. Domani si ritorna sui banchi dopo le festività natalizie (ma non in first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 9 gennaio 2022)per trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi. Scatta domani, 10, l’obbligatorietà del certificato verde rafforzato decisa con il decreto legge del 29 dicembre. E continua il braccio di ferro per il ritorno della scuola in presenza. Domani si ritorna sui banchi dopo le festività natalizie (ma non in first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - gambarieimmobil : RT @Lorenzo62752880: Il prof. Francesco Benozzo: 'Positivo al Covid, finita la quarantena non userò mai il super green pass. Si tratta di… - TommyBrain : Visione TV:Isolani (anche malati) al confino. Super green pass per i traghetti: il volto ottuso del Potere -