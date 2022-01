Strage Rigopiano: dopo 5 anni il processo è ancora in fase preliminare e potrebbe slittare (Di domenica 9 gennaio 2022) Il 18 gennaio saranno ben 5 anni dal giorno della tragedia di Rigopiano, quando un intero hotel venne travolto e raso al suolo da una valanga nel comune di Farindola, in Abruzzo. Persero la vita 29 persone. Pur essendo trascorso molto tempo, il processo sembra essere infinito L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 9 gennaio 2022) Il 18 gennaio saranno ben 5dal giorno della tragedia di, quando un intero hotel venne travolto e raso al suolo da una valanga nel comune di Farindola, in Abruzzo. Persero la vita 29 persone. Pur essendo trascorso molto tempo, ilsembra essere infinito L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Strage Rigopiano Pescara: crolla un albero, case al buio e 'strage' di elettrodomestici PESCARA. Case e negozi al buio e senza acqua calda per ore, elettrodomestici "saltati" all'improvviso. Sono i disagi creati ieri in via Monte Bolza, traversa di via Rigopiano, dal crollo di un albero che si è letteralmente sradicato dal terreno finendo in mezzo alla strada, dopo tra l'altro aver colpito un palo dell'illuminazione distruggendo dei fili della ...

'Diritti in Costituzione e procura nazionale unica'. In piazza l'appello dei familiari delle vittime di disastri e dei morti sul lavoro Dalla quella di Viareggio a Rigopiano , al caso Moby Prince , passando per i parenti di chi ha ... E ancora disastri ferroviari come quello di Andria e Corato , fino al ponte Morandi e alla strage alla ...

