Spazio | il telescopio più grande della storia ha aperto il suo enorme specchio E' pronto per spiegarci i segreti del cosmo

DuncanKGalloway : RT @AstroBianchi: Il telescopio spaziale #IXPE ha cominciato la sua prima osservazione: rimarrà puntato sul resto di supernova Cassiopea A… - expo_technology : RT @AstroBianchi: Il telescopio spaziale #IXPE ha cominciato la sua prima osservazione: rimarrà puntato sul resto di supernova Cassiopea A… - IoNonFaccioNien : RT @emilio_cozzi: Ottime notizie dall’oltre Mondo: a un mese dal lancio sono iniziate le osservazioni scientifiche di #IXPE, il rivoluziona… - sbenzoni777 : RT @AstroBianchi: Il telescopio spaziale #IXPE ha cominciato la sua prima osservazione: rimarrà puntato sul resto di supernova Cassiopea A… - StefaniaCarpano : RT @AstroBianchi: Il telescopio spaziale #IXPE ha cominciato la sua prima osservazione: rimarrà puntato sul resto di supernova Cassiopea A… -

... un giovane scopre aluno strano corpo celeste , una cometa che si sta per scontrare con ... a causa della sfortunata scomparsa di una navicella nello, la NASA scopre che un asteroide ...... ma secondo il sito EarthSky.com potrà essere osservato da chiunque sia dotato di un... asteroide , passaggio ,, terra - - > Previous article Next articleUna ricerca basata su osservazioni condotte da terra e dallo spazio ha scoperto attorno a una stella nana rossa un pianeta, grande oltre due volte la Terra, caratterizzato da una traiettoria estremame ...Da bambini l’abbiamo fatto tutti almeno una volta, ovvero immaginare di percorrere tutto l’universo fino a raggiungere i suoi confini. Per quanto si possa volare con la fantasia, però anche in questo ...