Osimhen è negativo al Covid e sta rientrando in Italia (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Calcio Napoli comunica che Victor Osimhen è negativo al Covid-19 e rientrerà in Italia nelle prossime ore. Al momento, ovviamente, non è possibile stabilire se potrà già giocare giovedì in Coppa Italia contro la Fiorentina. Bisogna anche capire quali siano le condizioni dopo le fratture al viso. In ogni caso è più probabile una sua presenza contro il Bologna lunedì nel match che è stato rinviato a lunedì 17 gennaio. Victor è negativo al Covid-19 @victorOsimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/n9uLbC2Xgr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 9, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Calcio Napoli comunica che Victoral-19 e rientrerà innelle prossime ore. Al momento, ovviamente, non è possibile stabilire se potrà già giocare giovedì in Coppacontro la Fiorentina. Bisogna anche capire quali siano le condizioni dopo le fratture al viso. In ogni caso è più probabile una sua presenza contro il Bologna lunedì nel match che è stato rinviato a lunedì 17 gennaio. Victor èal-19 @victor9 rientrerà innelle prossime ore! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/n9uLbC2Xgr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 9, 2022 L'articolo ilNapolista.

