Massimo Galli, i tamponi bugiardi e la «batosta» di Omicron: «Curato in ospedale con anticorpi monoclonali» (Di domenica 9 gennaio 2022) Massimo Galli, ex primario dell’ospedale Sacco di Milano: «Al primo test rapido ero risultato negativo al Covid. Le tre dosi di vaccino hanno evitato il ricovero. Mi sono stati consigliati i monoclonali per i miei fattori di rischio» Leggi su corriere (Di domenica 9 gennaio 2022), ex primario dell’Sacco di Milano: «Al primo test rapido ero risultato negativo al Covid. Le tre dosi di vaccino hanno evitato il ricovero. Mi sono stati consigliati iper i miei fattori di rischio»

Advertising

DavidPuente : La mia intervista a Massimo Galli. In merito alle cure: «Allo stato attuale non sono fiducioso sulla possibilità di… - Corriere : Massimo Galli, i tamponi bugiardi e la batosta di Omicron: «Curato con gli anticorpi monoclonali» - Agenzia_Ansa : Massimo Galli è risultato positivo al Covid: 'Sono stato una schifezza'. Il virologo racconta: 'Ora sto meglio ma p… - card_paolo : RT @DiegoFusaro: Massima gioia per il fatto che l'austero infettivologo meneghino Massimo Galli si è ripreso e ora sta bene. Ne siamo felic… - ernecolo67 : RT @BluDiChina: Le terapie domiciliari per chi non si chiama #Galli Massimo: - 1 SMS dell’ASL. Fine delle terapie domiciliari. #DraghiVa… -