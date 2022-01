Luca Nardi trionfa al Challenger di Forlì e conquista il primo titolo della sua carriera (Di domenica 9 gennaio 2022) Luca Nardi domina in due set (6-3, 6-1) l’indiano Mukund Sasikumar e al Challenger di Forlì conquista il suo primo titolo. Un successo che lo rende il terzo tennista nato nel 2003 a vincere un titolo Challenger dopo Carlos Alcaraz e Holger Rune. Nardi alza il primo trofeo della sua carriera In apertura di primo set un Sasikumar falloso con il rovescio concede subito due palle break, entrambe buttate in rete da Nardi, che fa scappare troppo spesso i colpi senza controllo. Nel terzo game il pesarese torna a beneficiare dei regali del generoso e falloso avversario (che pare trovi più rete che campo), riuscendo a strappargli a zero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)domina in due set (6-3, 6-1) l’indiano Mukund Sasikumar e aldiil suo. Un successo che lo rende il terzo tennista nato nel 2003 a vincere undopo Carlos Alcaraz e Holger Rune.alza iltrofeosuaIn apertura diset un Sasikumar falloso con il rovescio concede subito due palle break, entrambe buttate in rete da, che fa scappare troppo spesso i colpi senza controllo. Nel terzo game il pesarese torna a beneficiare dei regali del generoso e falloso avversario (che pare trovi più rete che campo), riuscendo a strappargli a zero ...

