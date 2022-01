Luca Argentero e il dramma del Covid in Doc 2 | “Anche noi abbiamo dovuto prendere una decisione”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tra gli ospiti che animeranno la puntata odierna di Domenica In ci sarà, che parlerà soprattutto della nuova stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie vede protagonista l’attore 43enne torinese, che interpreta il ruolo di Andrea Fanti, un medico che ha perso la memoria e non ricorda nulla degli ultimi dodici anni. Nella seconda stagione uno degli argomenti dominanti sarà quello relativo all’emergenza-19. LEGGI=> “Il mio errore più grave…”: il 2022 di Domenica In comincia con Massimo Ranieri La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani andrà in onda su Rai Uno ogni giovedì alle 21:25: si comincia giovedì 13 gennaio per finire giovedì 3 marzo (con sospensione durante il Festival di Sanremo, ndr). Nella prima puntata la serie è ambientata nel febbraio ...

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di. Tutto sugli amori e gli affetti dell'attore e conduttore italiano, diventato famoso grazie al Grande Fratello. Chi è la sua ex moglie? Ha figli? Chi è la sua attuale compagna?...Per le grandi fiction targate Rai,promuoverà la seconda stagione di 'DOC - Nelle tue mani' che andrà in onda su Raiuno, a partire da giovedì prossimo. Infine, il giornalista Marco ...Sarà Luca Argentero, il primo ospite della 17ª puntata di “Domenica in”, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, il 9 gennaio dalle 14 su Rai1. L’attore interverrà per presentare l’attesissi ...Nelle tue mani condivide una foto e un pensiero per la fine delle riprese della seconda stagione della fiction.