LIVE Inter-Lazio 0-0 | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | rete in fuorigioco di Lautaro Martinez!

(Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Tiro al volo di Sanchez, alto sopra la traversa. 21? Immobile non riesce a trovare spazio, partita molto combattuta a centrocampo. 19? Sarri chiede di alzare la difesa, non vuole farsi schiacciare. 17?che pressa, vuole il vantaggio entro la prima mezz’ora. 15?indiMartinez. 13?Martinez di testa non trova il secondo palo. 11? Partita ancora bloccata tatticamente. 9? Cataldi dad’angolo trova i pugni di Handanovic. 7? Cross di Pedro ribattuto da Skriniar con il corpo. 5?che prova ad alzare il baricentro, Felipe Anderson molto largo a destra. 3? Perisic al cross, spazza la difesa della. 1? Inizia la partita! 20.43 ...

Advertising

DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #InterLazio 0-0 (30'): PALLA GOL PAZZESCA INTER Cross di Dumfries, girata al volo di Lautaro e miracolo di Strakosha… - fcin1908it : LIVE #InterLazio 0-0 (30'): PALLA GOL PAZZESCA INTER Cross di Dumfries, girata al volo di Lautaro e miracolo di St… - glbskripkbcgm : Inter vs Lazio EN VIVO ? Serie A LIVE LINK ?? - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #InterLazio 0-0 (25'): PALLA GOL CLAMOROSA INTER Angolo di Sanchez e De Vrij tutto solo schiaccia male di testa https… - fcin1908it : LIVE #InterLazio 0-0 (25'): PALLA GOL CLAMOROSA INTER Angolo di Sanchez e De Vrij tutto solo schiaccia male di tes… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Inter

Umberto Tessier) Risultati Serie A, classifica/ Direttascore gol: Juventus batte Roma in ...finalmente Etiopia Capo Verde sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta/...di Stefano Belli} Risultati Serie A, classifica/ Direttascore gol: Juventus batte Roma in ... Diretta/Lazio (risultato 0 - 0) video streaming tv: formazioni ufficiali, via! 3 - 3, ...Live, Inter-Lazio: comincia il match tra nerazzurri e biancocelesti, segui con noi la diretta testuale. Premi F5 per rimanere aggiornato.Inter-Lazio, manca poco al fischio d'inizio: segui con noi la diretta testuale del match! Torna finalmente in campo l'Inter che tra poco affronterà la Lazio di Maurizio Sarri unica avversaria che, nel ...