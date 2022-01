L' Atalanta gioca a tennis Con l' Udinese finisce 6-2

(Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Dopo la gara non disputata con il Torino, l'apre il proprio 2022 con una larghissima vittoria in casa dell'. Alla Dacia Arena6-2 grazie alla doppietta di Muriel e le reti di Pasalic, Malinovskyi, Maehle e Pessina, inutile invece l'autogol di Djimsiti sul tiro di Molina e il timbro di Beto: la squadra di Gasperini consolida così il quarto posto in classifica, restando a -2 dalla terza piazza del Napoli che ha una gara in più. L'equilibrio dell'avvio si rompe una volta superato il quarto d'ora di gioco, quando un cross di Pezzella da sinistra deviato leggermente da un difensore, diventa favorevole per lo stacco aereo di Pasalic, furbo nel rubare il tempo a Becao e bravo a battere di testa Padelli. Passano cinque minuti e Muriel lascia il solito timbro dell'ex, scappando in velocita' dopo il servizio di ...

Atalanta-Venezia è un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 17:30. Si comincia con Atalanta-Venezia, domani al Gewiss Stadium, un match che vede favoritissimi i padroni di casa, due volte finalisti nelle ultime tre edizioni. Su Snai, il segno '1' si gioca a 1,30. Dove vederla in tv: dalle 17,30 su Italia 1 e Mediaset play. Gian Piero Gasperini dovrà per forza obbligare agli straordinari Luis Muriel, che in attacco avrà come partner il russo Aleksey Miranchuk.