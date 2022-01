L’allarme di Salvini: nel 2022 i soli rincari della luce costeranno 30 miliardi a famiglie e imprese (Di domenica 9 gennaio 2022) Matteo Salvini nel corso di un appuntamento elettorale a Porta Portese per sostenere la candidata di centrodestra alle suppletive di Roma Simonetta Martone lancia L’allarme caro energia. “Serve subito uno scostamento di bilancio perché nel 2022 i soli rincari della luce costeranno 30 miliardi a famiglie e imprese”. Il leader della Lega ha spiegato che da una parte “serve un decreto ristori per tutte le attività economiche” colpite dalle restrizioni anti-Covid “ma il tema dell’energia non ha bisogno di un decretino: servono 30 miliardi. Mi sembra evidente che 3 miliardi sono solo il primo passo ma fossi in Draghi sarei fortemente preoccupato più che ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 9 gennaio 2022) Matteonel corso di un appuntamento elettorale a Porta Portese per sostenere la candidata di centrodestra alle suppletive di Roma Simonetta Martone lanciacaro energia. “Serve subito uno scostamento di bilancio perché nel30”. Il leaderLega ha spiegato che da una parte “serve un decreto ristori per tutte le attività economiche” colpite dalle restrizioni anti-Covid “ma il tema dell’energia non ha bisogno di un decretino: servono 30. Mi sembra evidente che 3sono solo il primo passo ma fossi in Draghi sarei fortemente preoccupato più che ...

Advertising

salvini_stefano : @Dio Grazie @Dio, sarebbe un dono stupendo. Meglio di quando mi hai fulminato la pila della chiave a 870 km da casa… - arquer12 : RT @TwittGiorgio: AI NOSTRI GOVERNANTI (SALVINI COMPRESO) NON FREGA NULLA DEGLI ITALIANI! La polizia lancia l'allarme: 'Gli sbarchi hanno b… - M0nkeySh0ulder : RT @TwittGiorgio: AI NOSTRI GOVERNANTI (SALVINI COMPRESO) NON FREGA NULLA DEGLI ITALIANI! La polizia lancia l'allarme: 'Gli sbarchi hanno b… - mapiele : RT @TwittGiorgio: AI NOSTRI GOVERNANTI (SALVINI COMPRESO) NON FREGA NULLA DEGLI ITALIANI! La polizia lancia l'allarme: 'Gli sbarchi hanno b… - TwittGiorgio : RT @TwittGiorgio: AI NOSTRI GOVERNANTI (SALVINI COMPRESO) NON FREGA NULLA DEGLI ITALIANI! La polizia lancia l'allarme: 'Gli sbarchi hanno b… -