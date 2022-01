Inter-Lazio | Pairetto espelle Radu | ma il primo fallo era di Zaccagni Il Var salva l’arbitro

Advertising

Inter : ?? | ESULTANZA ??? Una rimonta straordinaria, una sfida vinta con grinta, determinazione e cuore... ? Riconosci da… - Inter : ? | #InterLazio ??? 10 maggio 2014 ?? L'ultima partita a San Siro di Javier Zanetti ? Chi è l'ex che ha segnato l… - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #InterLazio ?? - zazoomblog : Inter-Lazio 1-1 a segno Bastoni e Immobile LA DIRETTA - #Inter-Lazio #segno #Bastoni #Immobile - LazionewsEu : #SerieATIM | #Inter - #Lazio: 2-1 90' - 4 i minuti di recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lazio

, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.(4 -...La gara traè un crocevia importante per i destini delle due squadre in campionato. Simone Inzaghi, ex più atteso, mira alla vittoria per riprendersi la testa della classifica dopo il successo del ...Live, Inter-Lazio: comincia il match tra nerazzurri e biancocelesti, segui con noi la diretta testuale. Premi F5 per rimanere aggiornato.Live, Inter-Lazio: comincia il match tra nerazzurri e biancocelesti, segui con noi la diretta testuale. Premi F5 per rimanere aggiornato.