Inter-Lazio 2-1 | Inzaghi | “Pioli e Allegri dicono che noi siamo favoriti? A ottobre non lo dicevano…”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “È normale che volevamo rientrare con una vittoria, anche se non era facile contro una squadra di qualità, che è stata bene in campo e che fisicamente è stata sempre sul pezzo. La vittoria dell’è stata meritata abbiamo fatto un ottimo rientro, sono contento. Ora mercoledì c’è subito la Supercoppa da giocare nel migliore dei modi”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’, Simone, dopo la vittoria contro la. “Se sento la pressione per lo scudetto? A, quando eravamo a tanti punti dalla vetta, la sentivo meno. Adesso che la squadra ha fatto otto vittorie di fila – ha detto l’allenatore ai microfoni di DAZN – eprimi, con questo percorso invece sento che lo può buttare via solo l’. Ma questo deve essere uno stimolo per continuare così e ...

Laè un po' alle corde, la girandola di cambi di Inzaghi non cambia le carte in tavola e l'porta a casa una vittoria fondamentale.Gol da fuori a pescare l'angolino e assist al bacio per Skriniar, da un 'braccetto' all'altro:abbattuta enuovamente in vetta, con ancora la partita contro il Bologna da recuperare. ...(Dal 28’ s.t. Dzeko 6: Peso e centimetri per tenere lontana la Lazio dall’area nerazzurra a prevenire pericolosi ... Pedro 6: Nel primo tempo l’Inter gli concede un solo contropiede, prova il ...Al termine della gara contro la Lazio, vinta dall'Inter per 2-1, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN. L'allenatore ha commentato il match, che ha visto la sua squadra ...