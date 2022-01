Infortunio Insigne | la nota ufficiale del Napoli

(Di domenica 9 gennaio 2022) L’di Lorenzopreoccupa il. L’attaccante azzurro è uscito dal campo al 30? del primo tempo, al suo posto Politano. Arriva ladella società azzurra sulle condizioni fisiche di, che non fanno ben sperare per il futuro. “Lorenzo, sostituito durante il primo tempo del match contro la Sampdoria, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Le condizioni del capitano azzurro saranno valutate nei prossimi giorni”, questo il comunicato della SSCN sull’di. Spalletti spera di poter recuperare il calciatore entro breve tempo, anche perché oramai gli uomini sono contati. Ilsarà impegnato nelle prossime partite con Fiorentina (Coppa ...

Napoli: l'difa discutere Nonostante la vittoria sui social si parla moltissimo dell'muscolare che ha costretto Lorenzoad abbandonare la gara contro la ...Spalletti perdeperma festeggia i tre punti che permettono ai suoi di salire a quota 42 punti , a - 3 dall'Inter seconda. L' Atalanta travolge l'Udinese 6 - 2 in trasferta ( ...Prima partita casalinga e prima vittoria del 2022 per la squadra di Spalletti. Tre punti contro la Sampdoria ottenuti con lo splendido gol di Petagna, poco prima dell'intervallo, in una gara dominata.Il successo azzurro, contro la Sampdoria di D’Aversa al Diego Armando Maradona. L’autore del gol del vantaggio, Andrea Petagna, risponde ai microfoni di Dazn, dando conto della sua rete, dell’importan ...