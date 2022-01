Il Sassuolo domina a Empoli 5-1, doppiette per Raspadori e Scamacca (Di domenica 9 gennaio 2022) Un Sassuolo in versione extralusso si libera senza troppi problemi dell'Empoli. La squadra di Dionisi gioca una gara al limite della perfezione sul campo della formazione toscana segnando 5 gol e mettendo in vetrina ancora una volta i suoi gioielli (Berardi, Raspadori e Scamacca). Per l'Empoli un nuovo passo falso in un periodo che non è stato particolarmente fortunato. Il Sassuolo parte subito fortissimo sin dai primi minuti di gioco mettendo in difficoltà la difesa dei padroni di casa. Al 5' la prima occasione capita sui piedi di Defrel con il suo sinistro che viene bloccato a terra da Vicario. Un paio di minuti dopo ci prova anche Raspadori con uno splendido destro a giro che termina la sua corsa di poco a lato. La manovra del Sassuolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Unin versione extralusso si libera senza troppi problemi dell'. La squadra di Dionisi gioca una gara al limite della perfezione sul campo della formazione toscana segnando 5 gol e mettendo in vetrina ancora una volta i suoi gioielli (Berardi,). Per l'un nuovo passo falso in un periodo che non è stato particolarmente fortunato. Ilparte subito fortissimo sin dai primi minuti di gioco mettendo in difficoltà la difesa dei padroni di casa. Al 5' la prima occasione capita sui piedi di Defrel con il suo sinistro che viene bloccato a terra da Vicario. Un paio di minuti dopo ci prova anchecon uno splendido destro a giro che termina la sua corsa di poco a lato. La manovra del...

