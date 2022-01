Il Paradiso delle Signore, trame dal 10 al 14 gennaio: un ritorno inaspettato (Di domenica 9 gennaio 2022) La nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore sarà caratterizzata da un inaspettato ritorno che non sembrerà entusiasmare Vittorio Conti. Nel frattempo, le trame dal 10 al 14 gennaio rivelano che Ezio sarà convinto che qualcuno abbia intercettato la sua conversazione con zia Ernesta su Gloria e mediterà di rivelare la verità a Veronica. Intanto, Irene si metterà alla ricerca di una nuova coinquilina, mentre il grande magazzino milanese riceverà una prestigiosa proposta di collaborazione dall'America, ma Flora non darà sue notizie. In seguito, Flavia scoprirà Ludovica e Marcello insieme, mentre Gemma solleciterà Marco a non chiederle più di cavalcare in quanto tale attività suscita brutti ricordi alla sua memoria. Dal canto suo, Maria si ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 gennaio 2022) La nuova settimana di programmazione de Ilsarà caratterizzata da unche non sembrerà entusiasmare Vittorio Conti. Nel frattempo, ledal 10 al 14rivelano che Ezio sarà convinto che qualcuno abbia intercettato la sua conversazione con zia Ernesta su Gloria e mediterà di rivelare la verità a Veronica. Intanto, Irene si metterà alla ricerca di una nuova coinquilina, mentre il grande magazzino milanese riceverà una prestigiosa proposta di collaborazione dall'America, ma Flora non darà sue notizie. In seguito, Flavia scoprirà Ludovica e Marcello insieme, mentre Gemma solleciterà Marco a non chiederle più di cavalcare in quanto tale attività suscita brutti ricordi alla sua memoria. Dal canto suo, Maria si ...

