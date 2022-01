Il Newcastle United e il “Combinado del Pacifico” (Di domenica 9 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) – Esistono dei gagliardetti che vanno ben oltre la loro storia sportiva. Essi ci insegnano, come in questo caso, come lo sport ed in calcio possa unire dissapori, odio e secoli di rivalsa attraverso un pallone. Questa è la storia che arriva dal gagliardetto del Newcatle United che l’11 ottobre 1933 incontrò in amichevole la cosiddetta “Combinado del Pacifico”, una selezione composta da giocatori peruviani e cileni che tra il 1933 e il 1934 giocò un numero abnorme di amichevoli (ben trentanove) in dieci Nazioni del Vecchio continente. Una immagine della selezione cileno – peruviana con la maglia su cui erano apposte le rispettive bandiere. Ultimo accosciato a destra un calciatore mantiene il “gagliardetto” della squadra, in realtà una bandierina con i colori dei vessilli di Cile e ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 9 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) – Esistono dei gagliardetti che vanno ben oltre la loro storia sportiva. Essi ci insegnano, come in questo caso, come lo sport ed in calcio possa unire dissapori, odio e secoli di rivalsa attraverso un pallone. Questa è la storia che arriva dal gagliardetto del Newcatleche l’11 ottobre 1933 incontrò in amichevole la cosiddetta “del”, una selezione composta da giocatori peruviani e cileni che tra il 1933 e il 1934 giocò un numero abnorme di amichevoli (ben trentanove) in dieci Nazioni del Vecchio continente. Una immagine della selezione cileno – peruviana con la maglia su cui erano apposte le rispettive bandiere. Ultimo accosciato a destra un calciatore mantiene il “gagliardetto” della squadra, in realtà una bandierina con i colori dei vessilli di Cile e ...

Advertising

francGuerrieri : Il #Newcastle esce clamorosamente dall’#EmiratesFACup contro il Cambridge United, club di 3ª divisione a +4 sulla z… - sportli26181512 : Fa Cup, i risultati del terzo turno: avanzano Chelsea e Leicester, fuori il Newcastle: I blues hanno battuto 5-1 il… - sportli26181512 : Manchester United: tre squadre su Martial: In scadenza nel 2024, il 26enne attaccante francese del Manchester Unite… - ItaliaFpl : Newcastle-Cambridge United 0-1 Non riesce a risollevarsi il Newcastle che perde contro una squadra di League One. M… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Una squadra di Serie C inglese elimina uno dei club più ricchi del mondo ?? #FACup | #Newcastle | #CambridgeUnited https… -