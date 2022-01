I concorrenti del GF VIP 6 si preparano per Delia Duran: ecco le strategie (Di domenica 9 gennaio 2022) Ormai l’hanno capito pure loro: Delia Duran entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 6. La prima che ha avuto il fondato sospetto è stata Soleil Sorge che Durante la puntata di venerdì ha visto lo scambio di messaggi social tra Alex Belli e la moglie e ha chiesto perché non si parlassero visto che vivono nella stessa casa. Ma si è sentita rispondere che non erano appunto a casa insieme. Dopo la diretta insieme ai concorrenti più vicini ha iniziato a sommare le varie cose: le persone che le hanno urlato da fuori dell’ingresso di qualcuno, Delia Duran improvvisamente sparita dalle dirette, Alex Belli sempre connesso e solo a casa, e ha capito. Dal canto suo anche Jessica Selassié ha intuito lo stesso e ha sbottato: “Secondo me la nuova concorrente che hanno annunciato da fuori è ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 9 gennaio 2022) Ormai l’hanno capito pure loro:entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 6. La prima che ha avuto il fondato sospetto è stata Soleil Sorge chete la puntata di venerdì ha visto lo scambio di messaggi social tra Alex Belli e la moglie e ha chiesto perché non si parlassero visto che vivono nella stessa casa. Ma si è sentita rispondere che non erano appunto a casa insieme. Dopo la diretta insieme aipiù vicini ha iniziato a sommare le varie cose: le persone che le hanno urlato da fuori dell’ingresso di qualcuno,improvvisamente sparita dalle dirette, Alex Belli sempre connesso e solo a casa, e ha capito. Dal canto suo anche Jessica Selassié ha intuito lo stesso e ha sbottato: “Secondo me la nuova concorrente che hanno annunciato da fuori è ...

