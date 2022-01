Giovanni va a letto con la cugina | la moglie tradita | “Maria | dovresti vederla ma forse ce l’ha d’oro”

Advertising

tempoweb : A #CePostaPerTe la storia scandalosa di Alessia. Con chi se la faceva il marito: gelo in studio… - grazia_noviello : @LelloConso Credo non abbiano letto l'articolo, si amano i racconti di De Giovanni più rassicuranti, pure ci voglio… - DanielaTartagl7 : @Giovann70806626 Buona giornata Giovanni, scusa l'ho letto solo ora - MarcoRomildo : RT @RobertoNatali13: È uscito recentemente presso Piemme Edizioni (Gruppo Mondadori) il libro 24 ore con un matematico, di Giovanni Sebasti… - RobertoNatali13 : È uscito recentemente presso Piemme Edizioni (Gruppo Mondadori) il libro 24 ore con un matematico, di Giovanni Seba… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni letto

... ostetricia e ginecologia, 12 posticon nido con 6 posti; cardiologia, 8 posti; UTIC con emodinamica, 4 posti. I pazienti potranno accedere al Covid Hospital SanBosco solo ...... dice. 'Quando ho capito che c'era qualcuna, gli ho detto che non volevo sapere chi fosse', ha raccontato invece Alessia che, poi, ha cercato di sdrammatizzare: 'Perché sei andato a...Il Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio è al collasso, a rischio ci sono la salute dei cittadini e degli unici due medici costretti ad operare in condizioni proibitive ed ...Dopo aver chiuso col suo ex Giovanni a C'è Posta per te, Alessia Quarto si dichiara ironicamente 'vedova' sui social ...