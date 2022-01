Covid Italia, nuova stretta sui no vax (Di domenica 9 gennaio 2022) Dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del super green Pass. Da lunedì i no vax non potranno più spostarsi con trasporti e mezzi pubblici. Certificato verde rafforzato anche per alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) Dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del super green Pass. Da lunedì i no vax non potranno più spostarsi con trasporti e mezzi pubblici. Certificato verde rafforzato anche per alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi. L'articolo proviene daSera.

Advertising

borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - borghi_claudio : Se quanto mi riferiscono più persone è corretto, sono riusciti a trasformare l'Italia in un gigantesco covid party. Complimenti. - sscnapoli : ?? Victor è negativo al Covid-19 ?? @victorosimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore! ?? #ForzaNapoliSempre - Italia_Notizie : La Lombardia potrebbe aver superato il picco di contagi Si avvicina la zona arancione - NCN_it : #UFFICIALE – #Osimhen negativo al Covid: l'attaccante rientrerà in Italia nelle prossime ore #Napoli -