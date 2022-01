Camerun vs Burkina Faso: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 9 gennaio 2022) La nazione ospitante, il Camerun, ha dato il via alla Coppa d’Africa di quest’anno con uno scontro contro il Burkina Faso al Paul Biya Stadium di oggi domenica 9 gennaio. Le squadre cercheranno di partire alla grande mentre il Camerun è alla ricerca del sesto titolo, mentre il Burkina Faso è ancora alla ricerca della sua prima corona continentale. Il calcio di inizio di Camerun vs Burkina Faso è previsto alle 17 Prepartita Camerun vs Burkina Faso: a che punto sono le due squadre? Camerun Il Camerun si è assicurato il posto nel torneo dopo un impressionante viaggio di qualificazione in cui ha raccolto 11 punti in sei uscite. Dopo essere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) La nazione ospitante, il, ha dato il via alla Coppa d’Africa di quest’anno con uno scontro contro ilal Paul Biya Stadium di oggi domenica 9 gennaio. Le squadre cercheranno di partire alla grande mentre ilè alla ricerca del sesto titolo, mentre ilè ancora alla ricerca della sua prima corona continentale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilsi è assicurato il posto nel torneo dopo un impressionante viaggio di qualificazione in cui ha raccolto 11 punti in sei uscite. Dopo essere ...

Advertising

periodicodaily : Camerun vs Burkina Faso: pronostico e possibili formazioni #CoppaDAfrica #9gennaio - Aquila6811 : RT @delinquentweet: I gironi della Coppa d'Africa che comincia oggi: Girone A: ???? Camerun ???? Burkina Faso ???? Capo Verde ???? Etiopia #AFCO… - CalcioFinanza : Coppa d’Africa al via, si parte con Camerun-Burkina Faso: come seguire tutte le 52 sfide del torneo continentale in… - delinquentweet : I gironi della Coppa d'Africa che comincia oggi: Girone A: ???? Camerun ???? Burkina Faso ???? Capo Verde ???? Etiopia #AFCON2021 - delinquentweet : Oggi parte la Coppa d'Africa! 17.00 ????Camerun - Burkina Faso???? 20.00 ???? Etiopia-Capo Verde ???? -