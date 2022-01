Calciomercato Lazio, assalto al centrocampista: cifra monstre sul tavolo (Di domenica 9 gennaio 2022) Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione. Pronta un’offerta decisamente importante da parte del Manchester United. Da diversi anni Milinkovic-Savic è uno dei pezzi pregiati del mercato della Lazio. Puntualmente però i biancocelesti sono riusciti a resistere agli assalti delle big d’Europa, tanto che il centrocampista serbo è al suo 7° anno a Roma. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) Milinkovic-Savic potrebbe lasciare laa fine stagione. Pronta un’offerta decisamente importante da parte del Manchester United. Da diversi anni Milinkovic-Savic è uno dei pezzi pregiati del mercato della. Puntualmente però i biancocelesti sono riusciti a resistere agli assalti delle big d’Europa, tanto che ilserbo è al suo 7° anno a Roma. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : La #Lazio pensa a #Bajrami per il prossimo anno - msg_emanuele : RT @TuttoHellasVer1: Lazio: per la difesa piace Nicolò Casale - TuttoHellasVer1 : Lazio: per la difesa piace Nicolò Casale - Lodamarco1 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Inter, tanti nomi per la difesa: spunta anche #LuizFelipe della #Lazio ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciome… - LeBombeDiVlad : ???? #Inter, tanti nomi per la difesa: spunta anche #LuizFelipe della #Lazio ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV… -