Atalanta | Gasperini | Abbiamo fatto molto bene Inter? Sarà una sfida di alto livello

(Di domenica 9 gennaio 2022) Una vittoria veramente roboante quella ottenuta dall'dicontro l'Udinese alla Dacia Arena. I bergamaschi si sono imposti per 6-2, surclassando gli avversari in maniera...

Così Gian Pierodopo la vittoria per 6 - 2 della suaalla Dacia Arena contro l'Udinese.Così Gian Pierocommenta la roboante vittoria dell'contro l'Udinese per 2 - 6 . Interrogato ai microfoni di Sky sulla differenza di rendimento in trasferta degli orobici rispetto ...Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo il successo contro l'Udinese: "Per noi è stata una settimana di assoluta incertezza, non sapevamo s ...La classifica aggiornata dopo i successi dei campani e dei bergamaschi. Ora in campo Roma e Juve, stasera Inter Lazio.