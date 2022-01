Serie C, Ghirelli: “Ripresa del 23 non certa. A Palermo situazione critica”. (Di sabato 8 gennaio 2022) Le parole del numero uno della Serie C, Francesco Ghirelli, intervenuto in merito al protocollo covid valido per il campionato di Lega Pro Leggi su mediagol (Di sabato 8 gennaio 2022) Le parole del numero uno dellaC, Francesco, intervenuto in merito al protocollo covid valido per il campionato di Lega Pro

Advertising

Mediagol : Serie C, Ghirelli: “Ripresa del 23 non certa. A Palermo situazione critica”. - ILOVEPACALCIO : Ghirelli ferma la Serie C: «Palermo situazione critica. Io avevo scritto alle società di stare attenti. Adesso boll… - gruppormb : Nel nostro GR #Calcio #seriec - magica_pro : #LegaPro, #Ghirelli dopo il rinvio: “Rispetto della #salute e della regolarità del #campionato”… - niclanrg : Serie C: 250 calciatori positivi al Covid, slitta di nuovo la ripresa del campionato - -