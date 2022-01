Serie A, assemblea d’urgenza di Lega: ipotesi 5.000 spettatori? Le ultime (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel corso dell'incontro si affronterà il tema dell'emergenza Covid e si valuterà anche l'ipotesi di giocare le gare a porte chiuse Leggi su mediagol (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel corso dell'incontro si affronterà il tema dell'emergenza Covid e si valuterà anche l'di giocare le gare a porte chiuse

Advertising

MarcoBellinazzo : Il Governo Draghi ha deciso di chiudere gli stadi. Non mi risulta che altri settori industriali siano in procinto d… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CONVOCATA D'URGENZA ASSEMBLEA DI LEGA SI VALUTERANNO LE MISURE CONTRO IL COVID #SkySport #SkySerieA #SerieA #Covid - Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergen… - Frances13758250 : RT @sportface2016: #SerieA, la Lega convoca un'assemblea d'urgenza: possibile chiusura stadi - Frances13758250 : RT @theMilanZone_: ??Il Governo Draghi ha deciso di chiudere gli stadi. Non mi risulta che altri settori industriali siano in procinto di es… -