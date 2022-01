Scuola: Gissi (Cisl), 'gestione positivi? Green pass per stare in aula collide con diritto studio' (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado sarà richiesto una sorta di Green pass in presenza di due casi positivi in classe, che limiterà l'accesso in presenza ai soli vaccinati". Lo spiega all'Adnkronos la segretaria nazionale di Cisl Scuola, Maddalena Gissi, che, commentando la gestione dei casi di positività come previsto dal decreto legge approvato il 5 gennaio scorso ed indicato dall'ultima nota del Ministero dell'Istruzione, afferma: "I problemi maggiori emergeranno nei prossimi giorni quando saranno richieste le certificazioni alle famiglie per la frequenza in presenza. Senza il tempo per un'informazione dettagliata e puntuale, si alimenteranno sospetto e sfiducia. Il patto di corresponsabilità che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado sarà richiesto una sorta diin presenza di due casiin classe, che limiterà l'accesso in presenza ai soli vaccinati". Lo spiega all'Adnkronos la segretaria nazionale di, Maddalena, che, commentando ladei casi dità come previsto dal decreto legge approvato il 5 gennaio scorso ed indicato dall'ultima nota del Ministero dell'Istruzione, afferma: "I problemi maggiori emergeranno nei prossimi giorni quando saranno richieste le certificazioni alle famiglie per la frequenza in presenza. Senza il tempo per un'informazione dettagliata e puntuale, si alimenteranno sospetto e sfiducia. Il patto di corresponsabilità che ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Gissi (Cisl), 'gestione positivi? Green pass per stare in aula collide con diritto studio' (2)... - TV7Benevento : Scuola: Gissi (Cisl), 'gestione positivi? Green pass per stare in aula collide con diritto studio'... - AniefTorino : Anief su La tecnica della Scuola - DaD per tutto gennaio, ora sono 1.500 i presidi che lo chiedono a Draghi. Per Gi… - ProDocente : Gissi (Cisl): sul rientro a scuola anche le famiglie in un patto di corresponsabilità - orizzontescuola : Gissi (Cisl): sul rientro a scuola anche le famiglie in un patto di corresponsabilità -