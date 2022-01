Milano, un centinaio di no vax contro l’ultimo decreto: il vaccino è “il siero assassino” e non mancano teorie su microchip e leggi marziali (Di sabato 8 gennaio 2022) Anche le manifestazioni sono andate in vacanza ma, finita la pausa natalizia, tornano a Milano i no vax e no green pass. Sono gli ultimi irriducibili: poco più di un centinaio si sono radunati all’Arco della Pace per riprendere la tradizionale protesta del sabato milanese. Un microfono e un amplificatore per un improvvisato sit-in (autorizzato dalla Questura) dove una decina di esponenti del movimento milanese si sono alternati in interventi contro i nuovi decreti del governo. Tra inviti alla disobbedienza civile, il rifiuto del vaccino (definito “siero assassino”) e spinta per convincere chi già si è vaccinato ad aderire alla protesta, non mancano le teorie complottiste con riferimento ai microchip e alle leggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Anche le manifestazioni sono andate in vacanza ma, finita la pausa natalizia, tornano ai no vax e no green pass. Sono gli ultimi irriducibili: poco più di unsi sono radunati all’Arco della Pace per riprendere la tradizionale protesta del sabato milanese. Un microfono e un amplificatore per un improvvisato sit-in (autorizzato dalla Questura) dove una decina di esponenti del movimento milanese si sono alternati in interventii nuovi decreti del governo. Tra inviti alla disobbedienza civile, il rifiuto del(definito “”) e spinta per convincere chi già si è vaccinato ad aderire alla protesta, nonlecomplottiste con riferimento aie alle...

