Meteo, allerta neve dalla regione per domani 9 gennaio: freddo rigido e piogge su Roma e Lazio (Di sabato 8 gennaio 2022) Meteo. Un fine settimana non propriamente tranquillo dal punto di vista Meteorologico. Il freddo è ormai rientrato a pieno regime, dopo quell’odore di primavera con cui il clima ci aveva lusingati nei giorni a ridosso di Capodanno. Già questa settimana è stata abbastanza rigida. Inoltre, è prevista anche l’allerta neve per domani, a partire dalla mattina e per le successive 36 ore sull’Appennino di Rieti, Aniene e Liri. Volendo parafrasare in modo semplice: freddo e neve tutto intorno alla Capitale, con un brusco calo di temperature e fiocchi anche a quote basse. Leggi anche: Scuole Lazio, per lunedì troppe assenze tra studenti e professori: ”Metà delle classi saranno presto in quarantena” Meteo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022). Un fine settimana non propriamente tranquillo dal punto di vistarologico. Ilè ormai rientrato a pieno regime, dopo quell’odore di primavera con cui il clima ci aveva lusingati nei giorni a ridosso di Capodanno. Già questa settimana è stata abbastanza rigida. Inoltre, è prevista anche l’per, a partiremattina e per le successive 36 ore sull’Appennino di Rieti, Aniene e Liri. Volendo parafrasare in modo semplice:tutto intorno alla Capitale, con un brusco calo di temperature e fiocchi anche a quote basse. Leggi anche: Scuole, per lunedì troppe assenze tra studenti e professori: ”Metà delle classi saranno presto in quarantena”, ...

