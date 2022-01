Lucia Fortini | “Governo responsabile per contagi”

(Di sabato 8 gennaio 2022) “Oggi mi sembra semplicemente inimmaginabile tornare in presenza a Scuola, ci vuole la dad fino a fine mese, sia per il livello deiche per le difficolta’ infettive. Non puoi assicurare la presenza del personale all’interno delle scuole. L’atteggiamento delmi sembra di persone incaponite che non vogliono guardare la realta’”., assessore alla Scuola della Regione Campania, e’ netta per la decisione del suo governatore Vincenzo De Luca di fare la dad fino al 29 gennaio, che ha portato la Regione allo scontro con il. “Il tribunale dovra’ decidere – dice alll’ANSA – sull’atto della Campania, ma impugnarlo significa anche da parte delprendersi grande responsabilita’ se poi ci fosse un’impennata deitra gli studenti. In ...

L'assessore regionale all'Istruzione,, intervistata da Fanpage.it, ha confermato nelle scorse ore l'intenzione di 'sospendere l'attività didattica in presenza' . De Luca/ "No pass? Se ...Per questa ragione, molte classi saranno comunque in didattica a distanza': queste le parole dell'assessore regionalea Campania Oggi, trasmissione in onda su Teleclubitalia. 'La ...Scuole chiuse in Campania per l'elevato numero di Casi Covid19 e il crescente aumento della positività tra la popolazione: il presidente della Regione ...In Campania le scuole elementari e medie resteranno chiuse: lo ha deciso Vincenzo De Luca che ha firmato apposita ordinanza regionale. La decisione è stata presa dopo la riunione con l'Unità di Crisi ...